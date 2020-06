Le cuffie di tipo true wireless, quelle con i due auricolari connessi tra di loro senza fili, sono ormai diventate molto popolari, soprattutto dopo il lancio delle AirPods di Apple. Eppure non serve spendere cifre particolarmente elevate per acquistarne un paio, come dimostrano le tante offerte disponibili in Rete.

Tra le più interessanti, se volete provare questo genere di prodotto e non volete spendere cifre esagerate, ci sono gli auricolari QCY T1C, dotati di connessione Bluetooth 5.0 e in offerta su TomTop. Rispetto alla versione precedente del protocollo Bluetooth lo standard 5.0 garantisce una maggiore autonomia e una maggiore stabilità del segnale, con una copertura superiore.

I due auricolari sono dotati di una batteria d 43 mAh ciascuno, con autonomia compresa tra le 4 e le 5 ore con una singola carica. Per ricaricarli potete utilizzare la custodia, che integra una batteria da 380 mAh in grado di garantire 4 cariche complete, che richiedono circa due ore.

Nella confezione di vendita troverete anche due coppie di adattatori in silicone, per adattare gli auricolari alle vostre orecchie, oltre a un cavo USB per la ricarica della custodia. Grazie alla connessione Bluetooth 5.0 il collegamento allo smartphone avverrà in pochi secondi e la riconnessione sarà automatica a ogni accensione.

Potete acquistare gli auricolari true wireless QCY T1C a 13,57 euro su TomTop, prezzo che include le spese di spedizione in Italia.

Informazione Pubblicitaria