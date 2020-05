Da un paio di mesi GeForce Now, il servizio di cloud gaming di NVIDIA, è aperto a tutti e la compagnia canadese ha promesso di portare novità settimanali sulla piattaforma, per mantenere alto l’interesse.

Sono ben 21 i nuovi titoli che sbarcano questa settimana su GeForce Now, grazie soprattutto a Ubisoft che compensa le perdite di titoli importanti sviluppati da Warner Bros, XBOX Game Studios, Codemasters e Klei Entertainment.

Arriva anche il supporto alla tecnologia DLSS 2.0, che fa un largo uso dell’intelligenza artificiale, del deep learning e delle GPU RTX per generare immagini di altissima qualità contenendo il flusso dei dati. Al momento la tecnologia è supportata da Control mentre a breve arriverà il supporto per MechWarrior 5 e Deliver Us the Moon. A seguire invece la lista completa delle novità di questa settimana su GeForce Now.

Moving Out

SnowRunner (Epic Games Store)

Amnesia: The Dark Descent

Assassin’s Creed Brotherhood (Uplay)

Battle Chasers: Nightwar

Dead Island Definitive Edition

Drug Dealer Simulator

Earth 2160

Fire Pro Wrestling World

Medieval Engineers

Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire (Uplay)

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Saints Row 2

Sanctum 2

SpellForce – Platinum Edition

Steel Division: Normandy 44

The Council – Episode 1

THE KING OF FIGHTERS XIII

Trainz: A New Era

YLands

Se volete testare il funzionamento sul vostro dispositivo Android non vi resta che scaricare GeForce Now dal Play Store utilizzando il badge sottostante.