Come sappiamo il motore di ricerca di Google è il numero uno al mondo ed è in grado di indicizzare e mostrare contenuti provenienti da miliardi di pagine web in un battito di ciglia. Fra i classici risultati di ricerca, un ricercatore indipendente ha notato come sia possibile risalire ad alcuni numeri di telefono WhatsApp tramite questa query su Google.

Numeri WhatsApp in chiaro su Google

Secondo Athul Jayaram, si tratta di numeri di telefono WhatsApp esistenti che fanno riferimento ad aziende, uffici o utenti che hanno pubblicato sul web il proprio numero di telefono.

Infatti, come avevamo visto anche in passato, WhatsApp permette di inviare messaggi ad utenti non salvati in rubrica tramite un particolare URL. Sebbene si tratti di un dato “allarmante” per alcuni utenti, in realtà non va ad interessare chi non ha mai pubblicato il proprio numero telefonico su una o più pagine web.

Come evitare l’indicizzazione del numero

Per evitare che il proprio numero telefonico venga indicizzato da Google, basta semplicemente evitare di pubblicare l’URL https://wa.me nelle pagine web assieme al proprio numero telefonico. Sfortunatamente il dominio wa.me non contiene un file robots.txt, pertanto Google (e gli altri motori di ricerca) sono autorizzati ad indicizzare tutti i contenuti che puntano a questo dominio, compreso i numeri telefonici.

Alcuni potrebbero sostenere che si tratta di una mancanza piuttosto grossolana da parte di chi gestisce il dominio web, ma in realtà non esiste un obbligo che impone a WhatsApp di sbarrare la strada all’indicizzazione Google.

Per tutti gli utenti che invece sono già a conoscenza di tutto ciò, sappiate che il vostro numero di telefono pubblico non può essere utilizzato da spammer.