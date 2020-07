Dopo aver rimosso il periodo di prova gratuito sembra che Netflix ci stia ripensando e stia tornando a offrire un periodo di test ai nuovi clienti. Forse per compensare il nuovo calo di bitrate e consentire ai nuovi iscritti di toccare con mano la qualità del servizio, o forse per invogliare gli utenti a scoprire nuovi contenuti, sono diverse le possibilità proposte.

Alcuni fortunati utenti hanno visto la possibilità di registrare un nuovo account senza dover pagare nulla per 30 giorni, una possibilità che non veniva più offerta da parecchio tempo. Sembra però che siano davvero pochi i fortunati e noi siamo riusciti solamente in un paio di occasioni (da fisso e da mobile) a ricevere l’allettante proposta.

In alcuni casi infatti viene offerta da Netflix una modalità di prova inedita e completamente diversa: invece di un periodo gratuito di prova c’è un periodo entro il quale può essere richiesto il rimborso dell’abbonamento. Si va da 7 giorni fino a 21 giorni, entro i quali i nuovi utenti potranno cancellare la loro iscrizione e ottenere il rimborso completo del canone pagato.

Sarà sufficiente dunque aprire la pagina web di Netflix e sperare, nel caso non siate già abbonati, di ricevere la possibilità di provare Netflix gratuitamente per 30 giorni. Fateci sapere nel box dei commenti se avete ricevuto la proposta e se intendete provare il servizio nelle prossime settimane.