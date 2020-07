Quante volte vi siete messi comodi sul divano per gustarvi in santa pace un film su Netflix per ritrovarvi dopo mezz’ora ancora indecisi? La vastità del catalogo del più famoso servizio di streaming è tale da mettere in crisi chi non ha un’idea ben precisa ma cerca semplicemente qualcosa con cui distrarsi.

Di fronte a oltre 4.000 titoli tra cui scegliere è facile perdersi e allora perché non lasciare ad altri la scelta? Anche la compagnia di streaming deve averci pensato, stando alle segnalazioni che giungono su Reddit e Twitter, dove alcuni utenti affermano di aver ricevuto il tasto Shuffle.

Va detto che non si tratta di una novità assoluta, visto che in passato la funzione era stata inserita nel codice del client Android, limitato però alle serie TV. Se appare alquanto bizzarra la scelta di guardare gli episodi di una serie TV in ordine casuale, per i film l’idea sembra calzare a pennello.

Al momento il test sembra essere condotto con un numero molto limitato di utenti e in base all’esito di questa prova Netflix deciderà se includere la funzione nel proprio servizio o abbandonarla. Il nuovo tasto dovrebbe fornire una breve spiegazione della propria funzione, basando le proprie scelte sui titoli già visto in precedenza, e mostrarvi un film casuale.

In questo modo dovrebbe essere semplice trovare un film di proprio gradimento e non è escluso che una scelta completamente casuale possa portare alla scoperta di perle nascoste, di cui l’utente ignorava l’esistenza o che non avrebbe mai preso in considerazione.

Se avete ricevuto la funzione fateci sapere cosa ne pensate della novità e se i consigli forniti vi sono piaciuti.