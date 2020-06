Netatmo è una garanzia per quanto riguarda dispositivi per la smart home indirizzati alla sicurezza della propria abitazione. In queste ore l’azienda presenta ufficialmente la telecamera Wi-Fi esterna intelligente con sirena da 105 dB. Si tratta di un dispositivo di fascia alta comprensiva anche di supporto all’invio istantaneo di notifiche al proprio smartphone in presenza di intrusi.

Specifiche Netatmo telecamera Wi-Fi esterna intelligente con sirena

Netatmo telecamera Wi-Fi esterna intelligente con sirena è un parallelepipedo rettangolo munito da un sensore e una luce ad alta intensità. Grazie al comparto hardware integrato all’interno di una struttura completamente impermeabile grazie ad un telaio in alluminio ad alta resistenza con tecnologia HZO, la telecamera di sicurezza è in grado di tenere sotto controllo la propria abitazione 24/7.

Una volta installata nella zone della casa che si vuole tenere sotto controllo, la telecamera Wi-Fi esterna intelligente con sirena di Netatmo è in grado di registrare qualsiasi tipo di movimento e di distinguerli fra quelli di un animale, persone o automobili. Una volta identificato un intruso, il proprietario del sistema di sorveglianza può attivare la sirena da 105 dB tramite l’applicazione mobile Netatmo Security (qui per iOS e qui per Android).

Tramite essa il proprietario della telecamera di sorveglianza può gestire le zone di monitoraggio, attivare/disattivare le registrazioni, gestire le notifiche in arrivo e ancora impostare diverse aree (Alert Zones) su cui focalizzare l’attenzione come il cancello di entrata, una porta d’ingresso, la porta del garage e via discorrendo.

I video registrati dal sensore vengono automaticamente criptati su micro SD o inviati automaticamente su Dropbox o sul proprio server FTP personale. Il feed viene registrato ad una risoluzione Full HD 1080p indipendentemente dalle condizioni di luminosità, mentre il sensore con angolo di visuale da 100 gradi permette di rilevare movimenti anche nelle zone periferiche della inquadratura. Grazie al supporto alla visione notturna ad infrarossi è inoltre possibile tenere sotto controllo la zona di sorveglianza anche al buio.

Il supporto a Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa, permette inoltre di creare scenari personalizzati completamente programmabili con diverse combinazioni. L’installazione è semplice e veloce, mentre il collegamento con il Wi-Fi domestico è essenziale per gestirla tramite l’applicazione mobile.

Prezzo Netatmo telecamera Wi-Fi esterna intelligente con sirena

La telecamera Wi-Fi esterna intelligente con sirena di Netatmo verrà lanciata a partire dal prossimo 9 giugno 2020 al prezzo di 349,99 euro. Per chi volesse procedere all’acquisto già da oggi, il dispositivo è disponibile in pre-ordine a questo link di Amazon.