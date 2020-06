La pandemia di Coronavirus ha rivoluzionato le nostre abitudini, rendendo di uso comune l’utilizzo della mascherina protettiva o di espressioni come “distanziamento sociale” e da Narvalo, una startup milanese, arriva una nuova soluzione dedicata agli utenti più smart che, allo stesso tempo, non vogliono trascurare un aspetto importante come quello del proprio look.

Stiamo parlando di Narvalo Urban Mask, che è anche il primo prodotto di questa azienda: si tratta di una mascherina FFP3 (ossia con il massimo livello di protezione per i dispositivi di questo genere) che può vantare un design molto curato.

Le caratteristiche della mascherina di Narvalo

Tra le principali featire di questa mascherina troviamo un sistema studiato per proteggere chi la indossa dall’inquinamento, dalle polveri e dai pollini e, soprattutto, la possibilità di connetterla con lo smartphone, così da visualizzare un’analisi della qualità dell’aria (la relativa app sarà disponibile a partire dal 10 luglio).

Ed ancora, Narvalo Urban Mask è realizzata in tessuto 3D, traspirante e lavabile, vanta una valvola intelligente che ottimizza il deflusso dell’aria (impedendo l’accumulo di calore e umidità), filtra fino al 99,9% di virus, batteri, polveri e persino odori ed ha anche un tappo che può bloccare la fuoriuscita di “goccioline” durante l’espirazione.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale, ove è possibile pre-ordinarla a 89 euro. Ricordiamo che anche Huami è al lavoro su una propria mascherina fuori dal comune. Si ritroverà sul mercato con quella di Narvalo a darsi battaglia?