Mobvoi sta attualmente introducendo un nuovo modello di cuffie true wireless denominate “Earbuds Gesture” che promettono ben 50 ore di riproduzione.

Le nuove cuffie senza fili sembrano pronte per essere pubblicate su Indiegogo nei prossimi giorni, infatti sul sito Web è già presente una scheda del prodotto che conferma alcune caratteristiche chiave.

La caratteristica di spicco delle cuffie Mobvoi Earbuds Gesture è rappresentata dalle 50 ore di autonomia complessiva, considerato che la maggior parte delle cuffie true wireless offre al massimo 20-30 ore.

Le cuffie Mobvoi Earbuds Gesture arrivano a 50 ore di autonomia

L’astuccio racchiude una batteria da 500 mAh e le cuffie offrono 10 ore di riproduzione con una singola carica rendendole in grado di competere anche con le Samsung Galaxy Buds+ che hanno fissato lo standard per quanto riguarda l’autonomia delle cuffie true wireless.

Il design delle cuffie true wireless Mobvoi Earbuds Gesture invece non è niente di rivoluzionario. Le cuffie Mobvoi TicPods offrono enormi terminali in silicone, mentre con le successive TicPods 2 l’azienda ha optato per un design incredibilmente piccolo.

Le cuffie Mobvoi Earbuds Gesture mantengono le dimensioni ridotte dei terminali, ma con altri in silicone disponibili, ed ereditano le gesture delle cuffie TicPods 2 per accettare o rifiutare una telefonata con un movimento del capo.

Mobvoi non ha ancora reso noto un prezzo per le nuove cuffie true wireless Earbuds Gesture e ha lanciato anche queste nuove cuffie con cancellazione del rumore attiva.

