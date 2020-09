IKEA sta collaborando con ASUS ROG per una linea di mobili da gioco, mentre gli speaker IKEA Sonos Symfonisk ricevono nuove cover che danno un tocco di colore agli altoparlanti.

IKEA progetta nuovi mobili da gioco insieme a ASUS ROG

IKEA è già radicata nella tecnologia con una divisione per la smart home e un’app per l’arredamento che sfrutta la realtà aumentata, ma ora si sta affacciando a categoria completamente nuova.

La società svedese ha annunciato che sta collaborando con la divisione Republic of Gamers (ROG) di ASUS per creare una linea di circa 30 prodotti dedicati al mondo del gaming su PC che sarà sviluppata dal Centro di sviluppo prodotti IKEA di Shanghai.

IKEA ha affermato che i suoi designer hanno tenuto workshop con i designer ROG, insieme a giocatori professionisti e non, per definire le funzionalità necessarie per realizzare mobili da gioco domestici in grado di creare un’esperienza eccezionale a prezzi accessibili.

L’azienda lascia intuire che il design dei suoi mobili da gaming come scrivanie e sedili potrebbe integrarsi meglio con il resto dell’arredamento domestico rispetto ad altre sedie e mobili da gioco.

Per saperne di più dovremo aspettare fino a febbraio 2021 quando la gamma di prodotti verrà lanciata in Cina, mentre negli Stati Uniti e altrove la disponibilità è prevista entro ottobre 2021.

Gli speaker IKEA Sonos Symfonisk ricevono nuove cover colorate

Gli altoparlanti Symfonisk di IKEA sono compatibili con Sonos ma sono accessibili a un prezzo allineato a qualsiasi altro oggetto IKEA. Lo svantaggio in questo caso consisteva nel fatto che si potevano ottenere solo in uno schema di colori utilitaristico bianco e grigio o nero e grigio scuro.

Come riportato da Engadget, The Verge ha notato l’aggiunta di nuove cover colorate che permetteranno a questi speaker di IKEA di aggiungere un tocco di vivacità alla stanza nella quale sono posizionati, grazie alle nuove protezioni e ai frontalini rossi e blu rispettivamente per le versioni lampada da tavolo e diffusore da scaffale.

Le cover per la lampada costano 10 euro, mentre i frontalini per i diffusori costano 8 euro e sono piuttosto convenienti, almeno sul sito web di IKEA nei Paesi Bassi, ma al momento non abbiamo informazioni sulla disponibilità in altri paesi.

