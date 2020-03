Si chiama Mizu Towel ed è un asciugamano smart dedicato a chi è alla ricerca di una soluzione che aiuti anche a proteggere la propria salute. Si tratta, infatti, di un asciugamano antibatterico con fibre d’argento detergenti naturali che cambiano colore quando si accumula lo sporco.

Le caratteristiche che rendono speciale Mizu Towel

Realizzato con tecniche artigianali giapponesi, Mizu Towel può vantare il cotone più lussuoso del mondo insieme ad argento naturale puro per prevenire la crescita batterica del 99%, una tecnologia proprietaria per asciugare 3 volte più velocemente rispetto alla media e delle strisce che cambiano colore quando rilevano impurità come sapone residuo, sporco e sudore.

A dire dello staff di Ausdroid, che ha avuto modo di provare questo asciugamano, le fibre in argento fanno il loro lavoro, riducendo lo sporco e i cattivi odori anche se pare abbiano la tendenza a sfilacciarsi più di quelle di un normale telo. Ecco un breve video dimostrativo del funzionamento dell’asciugamano di Mizu:

Per ulteriori informazioni su questo speciale asciugamano o per procedere all’acquisto (25 dollari per il modello piccolo e 50 dollari per il telo da bagno) vi rimandiamo al sito ufficiale.