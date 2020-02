Instagram ha aggiornato il suo social per Windows 10 rendendolo una Progressive Web App, vale a dire un’applicazione web sviluppata come un wrapper, ma che sembra quasi un’app nativa.

Con l’app nativa precedente era possibile caricare foto direttamente dal PC, operazione al momento non disponibile con questa versione, che tuttavia ora consente di inviare e ricevere messaggi diretti senza dover più passare allo smartphone, il che non è ancora fattibile tramite il client Web di Instagram.

Oltre all’aggiunta del supporto per la messaggistica diretta sul desktop, la nuova app Instagram per Windows 10 offre inoltre prestazioni migliori rispetto al suo predecessore su dispositivi basati su ARM come Surface Pro X.

La nuova app di Instagram è disponibile nel Microsoft Store

Negli ultimi anni Instagram ha trascurato la sua app per Windows rilasciando update raramente, ma ora che è diventata un’app PWA gli aggiornamenti delle funzionalità dovrebbero arrivare più frequentemente e in modo più costante, in quanto dovrebbe essere più facile per la società trasferire tutte le modifiche apportate al suo client Web sulla versione per Windows 10.

In attesa che Instagram trovi il tempo per sviluppare un software nativo per iPad, è possibile aggiornare l’app per Windows 10 alla versione PWA 42.0.2.0 tramite Microsoft Store.