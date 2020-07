Avete voglia di provare una vecchissima versione di Mac OS del 1991 e non sapete come fare? La risposta a questa domanda ci viene offerta dallo sviluppatore Felix Rieseberg, già famoso per aver trasformato Windows 95 in un’applicazione, che ha convertito Mac OS 8 in un’applicazione Electron da scaricare liberamente su macchine Windows, Linux e macOS.

Mac OS 8 come app da scaricare

L’applicazione macintosh.js è stata scritta completamente in JavScript e si basa su una macchina virtuale che emula il computer Macintosh Quadra 900 con processore Motorola, in un’epoca in cui Apple non aveva ancora effettuato la transizione ai processore PowerPC di IBM. Lo sviluppatore non solo è riuscito a ricreare il sistema operativo del 1991, ma ha anche aggiunto all’interno dell’applicazione alcuni giochi iconici per quel tempo, fra cui Duke Nukem 3D, Civilization II, Dungeons & Dragons, Namely, Oregon Trail, Alley 19 Bowling e Damage Incorporated.

Assieme ai giochi sono state integrate anche applicazioni che nel loro campo hanno fatto storia, come Photoshop 3, Premiere 4, Illustrator 5.5, StuffIt Expander, Internet Explorer, Netscape e anche il Web Page Construction Kit di Apple. Purtroppo i browser web sono piuttosto vecchi anche solo per mostrare la pagina di ricerca classica di Google.

Se siete curiosi di provare questa vecchia versione di Mac OS potete scaricare il file da circa 250 MB a questo link di GitHub.