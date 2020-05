Nelle ultime ore di oggi sta impazzando in rete un nuovo caso anomalo che riguarda Google; stiamo parlando del fatto che il programma cult di Barbara D’Urso, intitolato “Live – Non è la d’Urso”, in onda ogni domenica sera su Canale 5, venga riportato fra le serie TV horror consigliate.

Tutto vero, per replicare la cosa vi basterà infatti cercare nella barra di ricerca di Google le parole “Serie Horror“, scorrere la lista delle serie TV suggerite e trovarvi di fronte proprio “Live – Non è la d’Urso“. Non è ovviamente un caso di omonimia in quanto cliccando il suggerito si viene riportarti alla ricerca delle informazioni sul programma TV di “Carmelita“.

La segnalazione è partita da un utente su Twitter che ovviamente ha fatto il giro del web in pochi minuti.

Perché Live – Non è la D’Urso compare fra le serie horror

Il motivo è presto detto e in realtà per un computer non è nemmeno un errore: in passato alcune testate hanno associato le parole “horror” e “show” al programma condotto da Barbara D’Urso o direttamente alla conduttrice. Inoltre, Barbara D’Urso presenziò alla prima del “Rocky Horror Picture Show” a cui vennero dedicati alcuni articoli per raccontare della vicenda. Ciò che cerca di fare costantemente Google è quello di mettere in relazione parole, eventi, fatti e documenti, ritenendo sufficientemente comune l’accostamento di queste parole. Da qui la scelta, algoritmica, di ritenere lo show “Live – Non è la D’Urso” una serie horror, anche se in realtà sappiamo tutti non essere così.

Non è la prima volta che Google sbagli

In passato sono già successi casi simili: ad esempio con il sito Italia.it, accostato a parole scurrili a causa di svariati articoli negativi dedicati al nuovo sito ufficiale del Bel Paese. Ancora, quando comparve, nemmeno molto tempo fa, Matteo Salvini cercando su Google “grandi scrittori”.

Il motore di ricerca è dunque sì sempre più intelligente, ma comunque ancora non infallibile.

