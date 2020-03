LG ha annunciato tramite uno dei propri canali di comunicazione ufficiali l’adozione sui suoi Smart TV di tutti i servizi Apple TV+ e dei canali Apple TV, che per la prima volta sono disponibili anche in Dolby Vision. LG sottolinea come queste novità incarnino la propria filosofia, improntata da sempre “sulla massima apertura verso qualunque standard”.

Apple TV+ sugli Smart TV LG

I servizi Apple TV+ approdano su tutti gli Smart TV LG 2020 e su tutti quelli compatibili della gamma 2019. Ciò significa che è sufficiente scaricare tramite l’interfaccia di Web OS o l’LG Content Store l’app Apple TV per abbonarsi ad Apple TV+ e fruire di film e serie TV originali Apple.

Il catalogo di Apple TV+ è in continua espansione: a Cupertino stanno puntando forte sulle serie originali come Defendig Jacob, Storie Incredibili e Mythic Quest, mentre per aprile è in programma il documentario Home che offrirà agli spettatori uno sguardo privilegiato sulle abitazioni più innovative del mondo.

Apple TV sugli Smart TV LG

Sempre tramite l’applicazione, i possessori di uno Smart TV LG possono abbonarsi anche ai canali Apple TV, servizio di video premium on-demand, possono accedere alla propria libreria iTunes o ancora acquistare o noleggiare un contenuto multimediale dalla libreria che contiene oltre 100.000 titoli.

Apple AirPlay 2 e Apple HomeKit sugli Smart TV LG

Le due non sono delle novità dell’ultim’ora ma sono comunque recenti. Da qualche mese infatti i televisori LG della gamma 2019 e 2020 supportano Apple AirPlay 2 tramite cui riprodurre la propria musica o attivare il mirroring dello schermo del proprio dispositivo Apple sul televisore LG compatibile.

Inoltre è possibile controllare il proprio Smart TV LG da remoto tramite Apple HomeKit.

LG per la massima qualità audio e video

LG è il primo partner di Apple a poter gestire su una periferica esterna i contenuti di Apple TV in Dolby Vision. La maggior parte dei contenuti di Apple TV+ sono infatti disponibili in qualità UHD 4K, con codifica HDR e in alcuni casi anche Dolby Vision per le immagini e Dolby Atmos per l’audio.

Quali sono le TV LG compatibili?

Di Apple TV, Apple AirPlay 2 ed Apple HomeKit possono usufruire tutti i televisori LG OLED 2019, quelli della gamma NanoCell TV (serie SM9X e SM8X) ed alcuni televisori UHD (serie UM7X).

Le app Apple TV e Apple TV+ saranno disponibili sui TV LG 2020 a partire dal lancio, e saranno introdotti anche sulla gamma 2018 nel corso di quest’anno tramite un aggiornamento software.

