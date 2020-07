In queste ore LG e Samsung presentano alcune importanti novità per quanto riguarda i sistemi audio da salotto. Infatti, LG GX, Samsung HW-Q950T e Samsung HW-Q900T, rappresentano tre soundbar caratterizzate da un design e qualità audio di alto livello.

Specifiche e design LG GX

LG GX è la soundbar perfetta per chi ha la necessità di un sistema audio sottile e di alto livello. Infatti, con dimensioni pari a 15 x 144.6 x 3.25 cm, occupa lo stesso spazio della serie di TV LG GX Gallery da 65 pollici. Il device può fare affidamento sul supporto al Dolby Atmos e DTX:S per offrire una sensazione di audio 3D senza paragoni, mentre il supporto al 4K pass-through abilita la possibilità di sperimentare audio e video a qualità cinema.

Lato connettività LG GX può fare affidamento al modulo Bluetooth oppure alla entrata eARC, perfetta per diffondere audio ad altissima qualità in formato Dolby True HD e DTS Master Audio. Al suo interno è inoltre presente la feature LG AI Sound Pro che permette di analizzare l’audio e applicare automaticamente le migliori impostazioni per l’equalizzazione.

Prezzo e disponibilità LG GX

La soundbar LG GX sarà disponibile in Europa a partire da questo mese, ma purtroppo non abbiamo informazioni sul prezzo e quando potrà essere effettivamente acquistata.

Specifiche Samsung HW-Q950T e HW-Q900T

Venendo invece alle soluzioni presentate da Samsung, le soundbar HW-Q950T e HW-Q900T rappresentano soluzioni di alto livello per gli utenti alla ricerca di un sistema audio di una certa qualità. Il modello HW-Q950T, ad esempio, è in grado di offrire l’esperienza acustica di un sistema 9.1.4 in una singola soundbar grazie ad un sistema con due altoparlanti posteriori e due altoparlanti a sinistra e destra.

Entrambe supportano Dolby Atmos con tecnologia DTS:X, mentre l’entrata eARC permette di riprodurre una gamma acustica di alto livello grazie al formato Dolby TrueHD. Rispetto al modello del 2019, le soundbar Samsung HW-Q950T e HW-Q900T sono più compatte – si passa da un’altezza di 83 mm a 69,5 mm – e perfette per essere posizionate immediatamente sotto il TV.

I modelli sono perfettamente integrati con l’applicazione Samsung SmartThings, mentre Amazon Alexa permette all’utente di controllare la riproduzione audio da Amazon Music, Spotify, TuneIn e iHeart Radio.

Prezzo Samsung HW-Q950T e HW-Q900T

La compagnia purtroppo non ha rilasciato informazioni per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità delle soundbar HW-Q950T e HW-Q900T.