LG ha annunciato la disponibilità in Italia della gamma 2020 di notebook ultraleggeri della serie LG gram. Tre i punti focali su cui il produttore coreano ha incentrato i lavori: prestazioni, leggerezza e autonomia.

Caratteristiche e prezzi dei notebook LG gram

Per il primo punto ci si è fidati del know how di Intel e della linea di processori Core di decima generazione, insieme a memorie RAM DDR4 a doppio canale con possibilità di arrivare fino a 24 GB. LG gram nel formato da 17 pollici utilizza un display IPS 16:10 da 2560 x 1600 pixel, un SSD da 512 GB con uno slot extra per ospitare un’unità aggiuntiva e un processore Intel Core i5 con 8 GB di RAM o un Intel Core i7 con 16 GB di RAM.

LG gram da 15 pollici invece presenta un display IPS da 1920 x 1080 pixel ed 8 GB di RAM indipendentemente dal processore scelto, un Intel Core i5 o un Intel Core i7. Da riferimento il peso dei due, appena 1,3 kg per il primo e 1,1 kg per il secondo. Per quanto riguarda il terzo punto cardine, l’autonomia, i due LG gram utilizzano una batteria da 80 Wh che permette fino a 18,5 ore di esercizio al 15 pollici e fino a 17 ore al 17 pollici.

Apprezzabile la certificazione di grado militare MIL-STD-810G che ne assicura la robustezza, del Wi-Fi 6, del Mega Cooling System e della porta Thunderbolt 3. Gli LG gram saranno acquistabili dal 30 maggio su Amazon. Ancora ignoti i prezzi.