Lenovo annuncia importanti novità per quanto riguarda il settore dei tablet e dei computer 2-in-1. In questa news andiamo a vedere i dettagli di Lenovo Yoga Duet 7i, Lenovo IdeaPad Duet 3i e Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus di seconda generazione.

Specifiche Lenovo Yoga Duet 7i

Lenovo Yoga Duet 7i è senza ombra di dubbio la soluzione top di gamma fra i prodotti annunciati dal colosso cinese. Si tratta di un dispositivo 2-in-1 caratterizzato dalla possibilità di essere affiancato ad una tastiera esterna, oppure di essere utilizzato a mo di tablet grazie alla presenza di una comoda kickstand.

Al suo interno è disponibile un processore Intel Core i7 di decima generazione, Windows 10, fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage SSD su standard PCIe. Il display di Lenovo Yoga Duet i7 è un pannello da 13 pollici con risoluzione 2K in grado di coprire il 100% della gamma sRGB. È inoltre presente il supporto a Dolby Vision e una batteria in grado di offrire un’autonomia di 10,8 ore.

Il 2-in-1 di Lenovo abbraccia la piattaforma di accesso Windows Hello grazie alla presenza di un sensore IR, integra Amazon Alexa, offre la connettività LTE ed il supporto alla stylus tramite cui disegnare direttamente sul display touch.

Prezzo Lenovo Yoga Duet 7i

Lenovo Yoga Duet 7i arriverà sul mercato a partire dal mese di giugno 2020 nelle colorazioni Slate Gray e Orchid al prezzo di 1199 euro compreso di tastiera, cover e stylus.

Specifiche Lenovo IdeaPad Duet 3i

Lenovo IdeaPad Duet 3i è invece un prodotto valido ma decisamente più economico rispetto al modello visto qualche riga più su. Al suo interno è infatti presente un processore Intel Core Pentium accompagnato da RAM fino ad un massimo di 8 GB e storage da 128 GB in formato eMMC. Continua ad essere presente il supporto alla connettività LTE, mentre l’autonomia è dichiarata a circa 8 ore di utilizzo.

Frontalmente trova posto un display da 13 pollici a risoluzione Full HD e una luminosità massima di 330 nit, mentre continua ad essere disponibile il supporto alla stylus e una serie di microfoni a 360° per utilizzare Cortana ed una webcam con otturatore per i più attenti alla privacy.

Prezzo Lenovo IdeaPad Duet 3i

Lenovo IdeaPad Duet 3i sarà disponibile a partire dal mese di luglio 2020 al prezzo di 429 euro compreso di cover e tastiera nella colorazione Graphite Grey.

Specifiche Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus seconda generazione

Venendo all’ultimo prodotto presentato dall’azienda, Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus di seconda generazione è forse il più particolare fra quelli appena visti. Oltre al supporto ad Amazon Alexa con tanto di modalità Show Mode per trasformare il tablet in un display smart, esso può essere affiancato a Lenovo Smart Dock per migliorare la riproduzione audio grazie alla presenza di speaker dedicati.

Il processore di Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus di seconda generazione è il MediaTek Helio P22, mentre il display da 13,3 pollici è di tipo IPS a risoluzione Full HD.

Prezzo Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus seconda generazione

Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus di seconda generazione arriverà sul mercato a partire dal mese di giugno 2020 al prezzo di 229 euro, compreso di Smart Dock.