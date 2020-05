Lenovo annuncia oggi prezzi e disponibilità per l’Italia dei nuovi notebook Lenovo ThinkPad della serie E, T, X e L dotati dei processori AMD Ryzen 4000 Series. Andiamo a scoprire tutto insieme.

La nuova gamma di notebook Lenovo ThinkPad con AMD Ryzen 4000 Series

Se li state aspettando, sarete contenti: dovrete attendere ancora ben poco per mettere le mani sui nuovi notebook Lenovo ThinkPad con AMD Ryzen 7 4700U (Lenovo ThinkPad E14 ed E15) o processori mobili AMD Ryzen PRO 4000 (Lenovo ThinkPad della serie T, X e L, annunciati lo scorso febbraio).

Lenovo ThinkPad E14 e ThinkPad E15 sono notebook pensati per la massima produttività e l’efficienza energetica (anche e soprattutto per i professionisti), con uno screen to body dell’85%, lettore di impronte digitale, videocamera a infrarossi e funzionalità Glance per la sicurezza: grazie a quest’ultima il laptop è in grado di bloccarsi da solo quando ci si allontana dallo schermo.

Inoltre possono contare sulle funzioni Snap Window e Smart Pointer per le configurazioni con molteplici display, sono dotati di altoparlanti Harman con software Dolby Audio, microfoni dual array a lunga portata, tasti rapidi per Microsoft Teams o Skype for Business, Wi-Fi 6 (opzionale) e la “solita” tastiera ThinkPad.

Oltre ai due modelli sopra citati, la casa cinese sta per commercializzare in Italia anche i modelli delle serie T, X e L con processori mobili AMD Ryzen PRO 4000, più precisamente ThinkPad T14, T14s, X13, L14 e L15. Jerry Paradise, vice presidente della sezione Lenovo PC & Smart Devices, è entusiasta della collaborazione con AMD:

“Il portfolio Ryzen for Business di AMD offre prestazioni avanzate, sicurezza e maggiore durata della batteria per i nostri ThinkPad. Siamo lieti di lavorare in partnership con AMD e di utilizzare la loro tecnologia a 7 nm all’interno dei nostri laptop ThinkPad, offrendo ai nostri clienti soluzioni avanzate che li aiuteranno ad assicurare la business continuity durante e dopo questo momenti difficili“.

Lenovo ThinkPad E14, E15, T14, T14s, X13, L14 e L15: prezzi e uscita in Italia

Lenovo ThinkPad E14, E15, T14, T14s, X13, L14 e L15 saranno tutti disponibili nel nostro Paese a partire dal mese di giugno 2020 ai seguenti prezzi:

Lenovo ThinkPad E14 : da 679 euro (IVA esclusa)

: da 679 euro (IVA esclusa) Lenovo ThinkPad E15 : da 679 euro (IVA esclusa)

: da 679 euro (IVA esclusa) Lenovo ThinkPad T14 : da 949 euro (IVA esclusa)

: da 949 euro (IVA esclusa) Lenovo ThinkPad T14s : da 1199 euro (IVA esclusa)

: da 1199 euro (IVA esclusa) Lenovo ThinkPad X13 : da 999 euro (IVA esclusa)

: da 999 euro (IVA esclusa) Lenovo ThinkPad L14 : da 849 euro (IVA esclusa)

: da 849 euro (IVA esclusa) Lenovo ThinkPad L15: da 849 euro (IVA esclusa)

Per ulteriori informazioni sulla nuova gamma di notebook Lenovo ThinkPad potete fare riferimento al sito ufficiale.

