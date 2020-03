Dopo aver annunciato nelle settimane scorse le varianti mild hybrid dei due bestseller del mercato italiano dell’auto, Fiat 500 e Fiat Panda, FCA chiude i conti compiendo un’operazione simile con la sempreverde Lancia Ypsilon, vettura dalla vocazione urbana presentata nel 2003 e riprogettata nel 2011.

La tecnica di Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic

Con le due piccole di Fiat la Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic condivide il powertrain ibrido, composto dal motore termico a benzina, il tre cilindri FireFly aspirato da un litro con 70 cavalli e 92 nm di coppia abbinato ad un nuovo cambio manuale a sei rapporti, e da un motogeneratore elettrico da 3,6 kW (5 cavalli) collegato al primo tramite una cinghia (Belt Integrated Starter Generator).

Quest’ultimo è alimentato da una piccola batteria gli ioni di litio da 12 volt e 11 Ah sistemata sotto il sedile del conducente, in modo da non sottrarre spazio agli occupanti e tenere il più in basso possibile il centro di gravità. Il motogeneratore spedisce alla batteria l’energia cinetica della vettura recuperata durante la frenata, che altrimenti finirebbe dissipata in calore dai freni, e la restituisce in fase di accelerazione.

Inoltre il sistema ibrido leggero di Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic consente di veleggiare al di sotto dei 30 km/h, con il motore a benzina che viene spento e con il motogeneratore elettrico che fornisce ai sistemi di bordo l’energia necessaria, risparmiando così sul carburante e sulle emissioni. Lancia afferma che rispetto al 1.200 a benzina i consumi sono mediamente inferiori del 24%. La vettura raggiunge una velocità di punta di 163 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 14,2 secondi.

Novità estetiche, prezzi e offerte di lancio di Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic

Due gli allestimenti previsti al lancio per Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic: Silver, con un listino da 11.850 euro che comprende di serie climatizzatore manuale e cerchi da 15 pollici, e Gold, con un listino da 12.400 euro che al precedente aggiunge i fari fendinebbia e sistema infotainment Uconnect oltre a volante e pomello del cambio in pelle.

Per l’occasione i designer di FCA hanno rivisto gli esterni, modificando il look frontale, ridisegnando il paraurti ed integrando delle nuove luci diurne a LED, e gli interni, con nuovi rivestimenti per l’abitacolo e tessuti per i sedili. Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic può essere prenotata da subito ad un prezzo che, finanziando con FCA Bank l’acquisto entro il mese di marzo, viene ridotto a 10.350 euro per la Silver e 10.950 euro per la Gold. Le prime vetture saranno consegnate a breve.