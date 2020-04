Una lampada da scrivania e uno spazzolino smart sono due prodotti che arrivano da nomi come Xiaomi e Nubia. Il primo, è disponibile su YouPin, la piattaforma di crowdfounding di Xiaomi, ed è un prodotto multifunzione firmato Midea particolarmente adatto alla scrivania.

Dotato di una ventola incorporata sul braccio della lampada, funge anche da specchio per il trucco si presenta con un design minimale che flette per la massima regolazione

Tale lampada multifunzione di Midea utilizza un LED 4000K che simula la luce naturale, lampada che dispone di una batteria da 1.800 mAh che si ricarica tramite microUSB a 5 watt. Il prezzo? 98 yuan, circa 12 euro.

Lo spazzolino smart Nubia Neo Smart Sonic

L’altro prodotto cui accennavamo è invece uno spazzolino smart che si presenta in coppia con uno sterilizzatore apposito che consente di pulirlo e funge anche da supporto.

Dotato di una ventola che consente di asciugare rapidamente lo spazzolino, di una porta USB C per ricaricarlo, di uno schermo per mostrare l’ora e altre informazioni, è capace di igienizzare il tutto grazie a un sistema a luce UV e LED.

Nubia Neo Smart, cioè lo spazzolino in sé, è invece un prodotto che dispone di tre modalità d’utilizzo (regolazione smart, pulizia profonda e sbiancamento) basate su un motore magnetico a velocità variabile (fino a 42 mila giri al minuto).

Compatibile con la ricarica wireless e con una batteria che garantisce un utilizzo medio di 30 giorni, lo spazzolino Nubia Neo Smart Sonic costa 199 yuan (circa 26 euro), mentre lo sterilizzatore costa 179 yuan (23 euro), disponibili in Cina a partire da maggio.