Rakuten Kobo è una delle realtà più importanti per quanto riguarda il mondo degli eBook Reader. In queste ore la compagnia svela Kobo Nia, un eBook Reader entry-level leggero, facile da trasportare, con una buona memoria interna e tecnologie per migliorare la lettura.

Specifiche e design Kobo Nia

“Per ogni nuovo dispositivo che progettiamo, l’obiettivo è semplice: migliorare l’esperienza di lettura delle persone. Come pionieri nell’ambito della lettura digitale da oltre un decennio, a ogni passo del nostro cammino abbiamo spinto più in là i confini di ciò che è possibile ottenere da un eReader“. Con queste parole Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo, svela la strategia che muove l’azienda durante la creazione di un nuovo prodotto.

Per Kobo Nia il team di sviluppo ha ripensato alle caratteristiche più importanti che deve avere un eBook di fascia entry-level, arrivando ad integrare in esso alcune caratteristiche che normalmente contraddistinguono prodotti ben più costosi. Il device è caratterizzato da un display Carta E-Ink antiriflesso da 6 pollici e 8 GB di memoria interna in grado di raccogliere fino a 6000 eBook e con una batteria da 1000 mAh capace di garantire settimane di letture.

Trattandosi di un dispositivo evidentemente pensato per la fruizione di eBook, il team di sviluppo ha integrato in Kobo Nia un pannello da 6 pollici con risoluzione 1024 x 758 pixel (212 PPI) abbracciato da un telaio in plastica da 112,4 x 159,3 x 9,2 mm ed un peso pari a 172 grammi. Il pannello è impreziosito dalla tecnologia ComfortLight che permette di regolare facilmente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale.

Prezzo e disponibilità Kobo Nia

Kobo Nia è disponibile da oggi, 15 luglio 2020, nella colorazione nera al prezzo ufficiale di 99,99 euro ma è già possibile acquistarlo a questo link di Monclick a 89,99 euro.

