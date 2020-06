Oggi, 15 giugno, JBL, brand noto e apprezzato per i suoi accessori audio, ha annunciato ufficialmente l’arrivo sul mercato italiano delle sue nuove cuffie true wireless LIVE 300TWS.

Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più della nuova proposta di JBL in un segmento del mercato dei wearable sempre più caldo e affollato.

JBL LIVE 300TWS: caratteristiche e funzioni

Le JBL LIVE 300TWS sono cuffie true wireless che adottano il formato in-ear, dunque coi classici gommini che si inseriscono nell’orecchio garantendo un miglior livello di isolamento dai rumori ambientali.

In aggiunta a questo, il produttore ha pensato bene di aggiungere un piccolo inserto che dovrebbe mantenere le cuffie saldamente al loro posto anche durante l’attività fisica più intensa.

Isolamento ma non troppo: le JBL LIVE 300TWS dispongono della modalità TalkThru – per abbassare/alzare rapidamente il volume con un solo tap e fare conversazione senza problemi – e della funzione Ambient Aware – per non estraniarsi dai suoni dell’ambiente circostante.

JBL ha un’ottima reputazione per quel che riguarda la qualità audio e anche queste nuove cuffie true wireless promettono di essere all’altezza della situazione, con la tecnologia JBL Signature Sound e la classica firma sonora che esalta le basse frequenze.

Le JBL LIVE 300TWS, inoltre, supportano gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa, attivabili con un semplice tocco.

Dato che ricerche recenti condotte dal produttore hanno evidenziato che il 91% dei giovani europei arriva ad ascoltare musica con gli auricolari fino a 3 ore al giorno, JBL non ha sottovalutato l’aspetto della durata della batteria: le JBL LIVE 300TWS promettono fino a 20 ore di autonomia con l’aiuto della custodia di ricarica.

JBL LIVE 300TWS: immagini e prezzo in Italia

Disponibili nelle colorazioni che vedete nelle immagini qui sopra, le cuffie true wireless JBL LIVE 300TWS arrivano in Italia al prezzo di listino di 149 euro e saranno acquistabili a breve presso i principali rivenditori e su JBLStore.it.