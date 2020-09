In queste ore JBL svela alcune interessanti novità in ambito audio presentando numerose novità per quanto riguarda cuffie true wireless e speaker Bluetooth.

Specifiche JBL Club Pro Plus e Endurance Peak II

Con un design profondamente ispirato alle cuffie monitor in-ear dei musicisti, le cuffie true wireless JBL Club Pro Plus offrono una cancellazione del rumore adattiva e 8 ore di autonomia (che salgono a 24 grazie alla custodia esterna). Munite della funzionalità Google Fast Pair e della certificazione IPX4, JBL Club Pro Plus possono essere indossate anche durante l’allenamento fisico senza timore di rovinarle.

Restando in ambiente sportivo, gli utenti che invece cercano qualcosa di più stabile alle orecchie durante le sessioni di allenamento possono trovare un alleato in JBL Endurance Peak II. Gli auricolari sono muniti di comodi archetti e un corpo con certificazione IPX7 per il contatto con liquidi e polvere.

Oltre a queste cuffie, JBL presenta anche le cuffie JBL Free NC Plus, JBL Reflect Mini TWS e JBL 225TWS. Le prime due presentano un corpo con certificazione IPX7 per acqua e polvere, la funzione “smart ambient” per essere sempre vigili sui rumori esterni e 7 ore di autonomia che arrivano a 21 con il case esterno. JBL Free NC Plus dispone inoltre di ricarica wireless e di Google Fast Pair, mentre JBL Reflect Mini TWS fa a meno del supporto wireless.

Venendo invece a JBL 225TWS, esse presentano una migliore qualità audio rispetto al modello precedente e un grande ventaglio di colorazioni fra cui scegliere.

Prezzo e disponibilità JBL Club Pro Plus e Endurance Peak II

JBL Club Pro Plus saranno disponibili ad ottobre al prezzo di 199,95 dollari, circa 170 euro al cambio. JBL Endurance Peak II vengono proposte a 99,95 dollari, circa 85 euro al cambio, ma non si sa quando saranno disponibili. JBL Live Free NC Plus arriveranno ad ottobre al prezzo di 139,99 sterline, circa 157 euro al cambio, mentre JBL Reflect Mini a 129,99 sterline, circa 146 euro al cambio. Infine, JBL Tune 225TWS saranno disponibili da questo mese a 89,99 sterline, circa 100 euro al cambio.

Design e Specifiche Clip 4 e Go 3

Cambiando tipologia di prodotto ma restando sempre nell’ambito dell’audio e della musica, JBL presenta quest’oggi gli speaker JBL Clip 4 e JBL Go 3. Come anticipano i nomi stessi, si tratta dell’ultima versione disponibile per questi speaker iconici, adesso migliorati e muniti anche di porta USB Type-C.

Sotto la scocca in tessuto industriale, entrambi gli speaker Bluetooth vedono l’arrivo del modulo Bluetooth 5.1 e della certificazione IP67 per il contatto con i liquidi – forse sarebbe stato più sensato svelare questi dispositivi in piena estate.

JBL Go 3, vista la sua dimensione, offre un’autonomia pari a 5 ore prima di essere ricaricato, mentre JBL Clip 4 raggiunge il doppio dell’autonomia. Grazie al comodo moschettone o al cordino esterno, entrambi gli speaker Bluetooth sono ideali per essere trasportati all’aperto magari agganciati ad una fibbia o ad uno zaino da trekking.

Nel caso in cui i dispositivi sopracitati non dovessero soddisfare le vostre necessità di ascolto, JBL ha presentato anche JBL Xreme 3. Lo speaker a forma di siluro offre 15 ore di autonomia, porta USB Type-C, certificazione IP67 e un’audio superiore.

Prezzo e disponibilità JBL Clip 4 e Go 3

JBL Go 3 sarà disponibile a partire dal mese di ottobre a 39,95 dollari, circa 34 euro al cambio; JBL Clip 4 arriverà invece nel mese di dicembre a 65,95 dollari, circa 55 euro al cambio. JBL Xtreme 3 sarà disponibile da novembre al 349,95 dollari, circa 295 euro al cambio.