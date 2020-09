Giusto qualche ora fa vi avevamo parlato degli ultimi rumor circa lo stato di avanzamento dei lavori di iPhone 12. Le ultime informazioni indicano che la nuova generazione di iPhone potrebbe vedere l’arrivo del sensore LiDAR (lo stesso presente nell’attuale modello di iPad Pro) e di una inedita colorazione blu scuro.

Si notano i lati squadrati come iPad Pro

Un inedito video leak ci pone davanti a quello che sembrerebbe essere un iPhone 12 in fase di pre-produzione. L’assenza del logo FCC sul retro ci porta infatti a credere che il dispositivo mostrato in video non sia ancora passato attraverso le fasi di certificazione dell’ente statunitense.

Tramite il video è possibile notare i lati squadrati dello smartphone, un cambio di design più volte svelato da rumor e leak e del tutto simile a quello presente su iPad Pro. Restano però alcune incongruenze per quanto riguarda il design posteriore, il quale si mostra del tutto identico a quello di iPhone 11 Pro.

Alcuni leak vedono iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max indicati con quattro fotocamere posteriori e altri con tre fotocamere posteriori; il motivo può dipendere dal fatto che alcune fonti possono non considerare il sensore LiDAR come una fotocamera.

Che ne pensate di questo breve video? Secondo voi si tratta di un iPhone 12 oppure di un fake? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.