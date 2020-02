A distanza di una settimana dalla seconda versione, Apple sta rilasciando la terza beta di iOS 13.4 e iPadOS 13.4 per gli sviluppatori che include nuove funzionalità tra le quali la condivisione di cartelle iCloud Drive.

Tra le novità più importanti, gli sviluppatori ora possono vendere le versioni macOS e iOS delle loro app come un singolo acquisto. Apple afferma che questa funzione verrà lanciata il prossimo mese di marzo, quando iOS 13.4 dovrebbe essere rilasciato pubblicamente.

Apple rilascia anche la terza beta per sviluppatori di macOS Catalina 10.15.4, watchOS 6.2 e tvOS 13.4

Ora è disponibile anche la terza beta per sviluppatori di macOS Catalina 10.15.4, watchOS 6.2 e tvOS 13.4 e anche la terza versione beta pubblica, escluso watchOS 6.2 che è disponibile solo per gli sviluppatori.

iOS 13.4 ripristina il design della barra degli strumenti per l’app Mail introdotto in iOS 13 e aggiunge il supporto per la condivisione delle cartelle di iCloud Drive, che consente di condividere una cartella una volta e consentire a tutti di vederne il contenuto mentre cambia.

iOS 13.4 include anche una nuova funzione CarKey che permette agli utenti di bloccare, sbloccare e far partire la propria auto con supporto NFC senza bisogno delle chiavi, ma utilizzando l’iPhone o l’Apple Watch.

Altre modifiche minori includono nuovi adesivi Memoji, nuovi controlli Siri, mappatura dei tasti hardware su iPadOS e altro.