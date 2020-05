Intel, dopo aver presentato l’atteso Intel Core i9-10900K di decima generazione, quest’oggi annuncia i nuovi processori Core vPro di decima generazione pensati per notebook, desktop e workstation.

Intel Core vPro “Comet Lake”

La serie Intel Core vPro “Comet Lake” esercita evidentemente poco interesse verso l’area consumer. È del tutto normale considerando che questi processori sono indirizzati invece al settore aziendale ed espressamente agli amministratori di sistema.

La gamma di CPU varia da processori con TDP pari a 15 W e si spinge verso soluzioni da 125 W, evidentemente pensati per quelle realtà in cui è necessario avere a disposizione una CPU ad altissime prestazioni. Le CPU Intel vPro di decima generazione presentano particolari feature di sicurezza come ad esempio il deploy di aggiornamenti in sequenza e molto altro.

Tutti, indistintamente dal modello, sono indirizzati a computer muniti di Windows 10 Pro o Windows 10 Enterprise. Qui di sotto vi mostriamo solo i nuovi processori relativi ai notebook e workstation mobile, mentre per la lista completa vi rimandiamo al link presente in apertura.

Notebook e workstation