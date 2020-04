Dopo essere circolato in rete in un gran numero di leak e rumor, in queste ore Intel toglie i veli al tanto atteso Intel Core i9-10900K. Si tratta dell’ultima fatica nel campo dei processori per computer desktop di fascia alta. Infatti, con un prezzo pari a 488 dollari, circa 450 euro al cambio, chi deciderà di puntare sul processore Intel di decima generazione potrà contare su di una CPU a 10 core e 20 thread in grado di raggiungere un clock massimo di 5,3 GHz.

Intel Core i9-10900K arriva a 5.3 GHz

Il competitor naturale del processore di Intel è ovviamente l’ottimo AMD Ryzen 9 3900x, rilasciato sul mercato a metà 2019 ad un prezzo leggermente superiore ma con 12 core in grado di raggiungere un clock massimo di 3.6 GHz. Con il Core i9-10900K, Intel è così finalmente in grado di offrire una CPU moderna per contenere l’enorme crescita che AMD sta registrando in questi ultimi anni in questo settore.

La presenza della tecnologia Turbo Boost Max 3.0 offre la possibilità di indirizzare automaticamente il carico di lavoro sui core più prestanti, mentre la tecnologia Thermal Velocity Boost fornisce un po’ più di velocità ai processori quando si trovano al di sotto della soglia dei 70° C. Parlando delle performance di Intel Core i9-10900K, scopriamo che il processore è il 10% più veloce del Core 9900K su PUBG e fino al 63% più veloce del processore i7-7700K di tre anni fa. Crescono anche le prestazioni per quanto riguarda l’editing di video a risoluzione 4K (18% più veloce).

Gli entusiasti dei computer da gaming che amano overclockare il processore, potranno fare affidamento sulla nuova Intel Extreme Tuning Utility tramite cui gestire il voltaggio e la frequenza dei vari core, oltre a disattivare selettivamente l’hyperthreading su specifici core. Intel Core i9-10900K ha un TDP di 125 W – contro i 105 W del Ryzen 9 3900X – e ad oggi risulta essere una scelta più che naturale per chi ha intenzione di puntare ad un processore di fascia alta per il proprio computer.