Torniamo ad occuparci di Instagram Shop, la soluzione studiata dal popolare social network per consentire alle aziende di sfruttare la piattaforma per vendere i propri prodotti.

Anche l’Italia rientra tra i Paesi nei quali questo servizio è disponibile e le aziende interessate a trasformare Instagram in una sorta di vetrina virtuale per i propri clienti possono trovare tutti i dettagli nella pagina dedicata al supporto.

Come sfruttare le potenzialità di Instagram Shop

Tra i requisiti di base vi sono la vendita di beni fisici, la disponibilità di un account Instagtam aziendale (che deve essere collegato ad un account Facebook) ed il rispetto delle normative della piattaforma sulle vendite.

Nel commentare tale soluzione, Gord Ray di Instagram ha spiegato che l’obiettivo del social network è quello di aiutare le aziende e i creator di ogni dimensione a crescere sulle varie piattaforme che fanno capo al gruppo Facebook.

La speranza del team di questo social è che possa trasformarsi in una piattaforma in cui le persone si sentano tanto ispirate da usarla per effettuare i propri acquisti.

Se sarà un successo lo scopriremo già nei prossimi mesi.