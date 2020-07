Il team di Instagram in queste ore ha dato il via ad un piccolo test della scheda dedicata allo Shop: si tratta di una feature in virtù della quale gli utenti hanno la possibilità di effettuare acquisti da top brand e cratori attraverso un semplice clic.

Per sfruttare tale opportunità gli utenti devono andare nel tab dedicato allo Shop, tappando sull’icona a forma di borsa nella barra di navigazione in basso e qui potranno filtrare i vari prodotti per categorie (per esempio bellezza, abbigliamento e accessori, casa, gioielli, orologi e viaggi, ecc.) o in base ai vari marchi seguiti.

Come funziona Instagram Shop

Il test in questione, avviato a livello globale, non include un nuovo layout rispetto a quello già disponibile attraverso Explore, così come preannunciato a maggio e che probabilmente sarà implementato in seguito.

Non tutti i prodotti presenti in questa versione di Shop consentono agli utenti di effettuare il check-out direttamente da Instagram e in alcuni casi gli utenti saranno indirizzati sul sito del produttore per completare la transazione.

Il team del social network userà questo test per stabilire quando mettere Shop a disposizione di tutti gli utenti.

Google Duo per Android arriva a 32 partecipanti

Nelle scorse ore è stata introdotta una novità anche per Google Duo: il popolare servizio di videochiamate, infatti, ha alzato il limite massimo di partecipanti per le chiamate di gruppo a 32 utenti anche su Android.

Aprendo l’app, l’utente sarà avvisato del nuovo limite, frutto di un aggiornamento lato server.

Google Duo per Android può essere scaricata dal Google Play Store.