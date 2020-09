Subito dopo che l’India ha bandito TikTok a luglio, Instagram ha introdotto nel paese Reels, il suo prodotto concorrente. Il concept è lo stesso del social cinese, ma i contenuti mancano del divertimento e della fantasia dei creatori di TikTok.

Inoltre, per scoprire i brevi video di Instagram Reels è necessario andare alla scheda Esplora e scovarli tra gli altri post, visto che Instagram non ha creato una scheda dedicata per Reels.

Instagram introduce una sezione dedicata per Reels

Al momento del lancio, Instagram ha affermato che la scheda Esplora è stata la scelta naturale per Reels, poiché è da sempre il modo con cui più della metà di tutti gli utenti ha scoperto i contenuti sulla piattaforma.

Tuttavia, la società ora sta introducendo un pulsante specifico per Reels per gli utenti Android in India che prende il posto del pulsante Esplora nella barra inferiore della schermata home, mentre quest’ultimo ora è posizionato nella barra superiore accanto al pulsante per i messaggi Direct.

Questa modifica all’interfaccia di Instagram dovrebbe invogliare un maggior numero di utenti a cercare spontaneamente i brevi video di Reels, nella speranza di trovare qualcosa di divertente proprio come accade su TikTok.

