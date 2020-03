Buone notizie per gli utenti che, in questi giorni in cui l’emergenza Coronavirus ci costringe a stare in casa, sono alla ricerca di soluzioni per trascorrere il tempo e sconfiggere la noia: chi si iscrive a Infinity TV per la prima volta e utilizza PayPal come metodo di pagamento potrà usufruire di un’interessante promozione.

Oltre ai primi due mesi di prova gratuiti, infatti, gli utenti potranno usufruire del servizio per ulteriori tre mesi pagando soltanto 7 euro: in pratica, per i primi cinque mesi di Infinity TV sarà questa la sola spesa da affrontare.

Ricordiamo che tra le principali feature di Infinity TV troviamo la visione di contenuti senza limiti, qualità HD su dispositivi mobile e 4K su TV, un’anteprima ogni settimana e la possibilità di vedere contenuti in contemporanea su due dispositivi.

Come sfruttare la nuova promozione di Infinity TV e PayPal

Gli utenti interessati a non lasciarsi scappare questa opportunità devono registrarsi al servizio di streaming di Mediaset utilizzando il codice sconto PAYPAL7. La promozione è in vigore fino al 31 marzo 2020 (salvo eventuali proroghe).