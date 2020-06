Lo scorso 5 giugno vi avevamo parlato dell’incompatibilità di Immuni con alcuni smartphone Huawei e HONOR. Considerando l’altissima percentuale di smartphone del colosso cinese sul territorio nazionale – circa uno smartphone su tre è a marchio Huawei -, il problema aveva sollevato un piccolo polverone di cui Google si era subito detta a conoscenza e impegnata a trovare una soluzione.

Immuni arriva su smartphone Huawei

In queste ore gli ingegneri di Google sono riusciti a risolvere il problema software ed infatti l’app Immuni è finalmente disponibile anche per gli smartphone Huawei e HONOR, a patto che siano muniti dei servizi Google.

Ad oggi, infatti, restano tagliati fuori tutti i terminali sprovvisti dei servizi mobile di Google, come ad esempio la nuovissima serie Huawei P40. È altamente probabile che il team di sviluppo di Immuni stia lavorando per rendere operativa l’app anche con i Huawei Mobile Services (HMS), ovvero i servizi mobili sviluppati da Huawei a causa del ban USA contro la compagnia e che fungono da colonna portante per AppGallery e tutti gli altri servizi/software proprietari.

Nel mentre da quest’oggi parte ufficialmente la sperimentazione dell’applicazione in quattro regioni italiane (Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia), e si registra anche l’importante traguardo dei 2 milioni di download dell’app dal suo arrivo su App Store e Play Store.

L’app Immuni è disponibile gratuitamente su App Store (qui il link) e su Google Play Store (clicca per scaricare) in forma completamente volontaria.

