Da tempo ormai si attende l’esordio anche sulla rete fissa di Iliad, operatore telefonico capace di stravolgere il nostro mercato mobile grazie alle sue offerte vantaggiose.

Nel corso di un’intervista rilasciata al programma Good Morning Business, il CEO del Gruppo Iliad, Thomas Reynaud, ha svelato quella che dovrebbe essere la tempistica prevista per l’effettivo lancio dell’offerta fissa.

La rete fissa di Iliad in arrivo in Italia

Ad una domanda relativa al lancio della rete fissa di Iliad in Italia, infatti, Reynaud ha risposto così:

L’Italia è il nostro secondo Paese, ad oggi abbiamo più di 6 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia per la telefonia mobile, abbiamo quasi il 10% di quota di mercato in appena 2 anni e dunque abbiamo deciso di affrontare anche il mercato di rete fissa, che lanceremo all’inizio dell’anno prossimo, e la nostra Freebox dovrebbe attraversare le Alpi nei primi giorni del 2021.

Entro i primi sei mesi del prossimo anno, pertanto, Iliad dovrebbe essere in grado di proporre le proprie offerte per la linea fissa anche nel nostro Paese, ove potrà contare sulla rete in fibra FTTH di Open Fiber fino a 1 Gbps.

Sarà interessante scoprire se porterà in Italia anche i modem e i box TV di Freebox (il suo marchio per la rete fissa francese) o se vi saranno delle novità per il nostro mercato.