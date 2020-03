Se avete deciso di avvicinarvi alle nuove soluzioni offerte dal settore degli investimenti finanziari e delle criptovalute, HYPE potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: ci riferiamo a HYPE BITCOIN.

Si tratta di un servizio di compravendita di Bitcoin offerto da una challenger bank come wallet totalmente integrato nel conto del cliente, che dà la totale custodia (e, quindi, la reale proprietà) della valuta e che può essere gestito attraverso una comoda applicazione mobile.

Così come spiegato da Antonio Valitutti, General Manager di HYPE, il mercato delle criptovalute e dei Bitcoin desta molto interesse tra i clienti dell’azienda, che pertanto ha deciso di offrire una soluzione smart, individuando “nella tecnologia e nell’esperienza di Conio la via per offrire non solo la possibilità di compravendita di Bitcoin in modo estremamente semplice e immediato ma, soprattutto, l’opportunità di offrire ai nostri clienti la totale custodia e quindi reale proprietà della valuta, grazie a un sofisticato sistema di sicurezza a tre chiavi“.

Come funziona HYPE BITCOIN

Questo sistema a tre chiavi garantisce al cliente di HYPE Bitcoin tra le altre cose la sicurezza contro attacchi hacker, furti d’identità o smarrimento: è lui, infatti, ad avere il controllo della propria chiave privata e né Conio né HYPE possono movimentare in autonomia per suo conto il Bitcoin.

La prima chiave è ad uso esclusivo del cliente, viene generata e criptata sul dispositivo d’accesso, in modo che nessun altro possa utilizzarla, la seconda viene conservata da Conio e creata unicamente per ogni singolo account per completare le transazioni ad esso associate mentre la terza chiave è quella che consente all’utente di recuperare l’accesso al suo portafoglio in caso di perdita delle credenziali (è custodita da HYPE in un archivio protetto e non connesso alla rete).

I clienti HYPE maggiorenni possono entrare nella sezione “Funzionalità” e aprire il proprio Wallet senza la necessità di alcuna ulteriore identificazione: da quel momento potranno acquistare, trasferire o vendere Bitcoin, monitorare il valore della valuta in tempo reale e l’andamento, il tutto con commissioni che si attestano al 2%.

Il nuovo servizio viene lanciato subito in versione beta per un numero selezionato di clienti mentre sarà disponibile per tutti entro la fine di marzo.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito di HYPE