Secondo i risultati di un piccolo studio effettuato nel 2015, per le persone che cercano di perdere centimetri intorno alla vita e ai fianchi l’hula hoop potrebbe essere una soluzione efficace, specialmente se dotato di recenti tecnologie.

Xiaomi ha da poco lanciato l’hula hoop Move It Smart sulla sua piattaforma di crowdfunding Youpin, il quale utilizza uno strato esterno in schiuma di gomma morbida ed altamente elastica, mentre la struttura interna è più rigida.

L’hula hoop è permeato da una fragranza naturale all’orchidea per rendere il prodotto più piacevole durante l’utilizzo ed è dotato di un design che permette di regolarne la circonferenza assemblando più archi tramite dei pratici giunti che rendono il prodotto facilmente trasportabile in una borsa.

L’hula hoop Move It Smart integra un sensore di movimento intelligente a sei assi che consente all’hula hoop di seguire videocorsi attraverso l’app companion Move It, che rileva i movimenti fisici in tempo reale e fornisce feedback sulla qualità di esecuzione degli esercizi.

Il prodotto supporta funzioni come il conteggio intelligente delle rotazioni, il riconoscimento somatosensoriale e la connessione con lo smartphone via Bluetooth per sincronizzare i dati come le calorie bruciate e il tempo di attività, visibili anche sul piccolo display dell’hula hoop.

Quando il prodotto è collegato a uno smartphone, può essere utilizzato in modo divertente in alcuni giochi in cui si ottengono punti eseguendo movimenti specifici.

L’hula hoop Move It Smart include una batteria da 180 mAh ricaricabile tramite micro USB e attualmente è proposto al prezzo di crowdfunding di 129 yuan (circa 16 euro), che diventeranno 199 yuan (circa 25 euro) una volta che sarà terminata la campagna.

