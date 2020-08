Oltre agli smartphone, Huawei vende anche un’ampia varietà di laptop sia con il proprio marchio che con il brand HONOR e il colosso cinese ha già programmato un evento per il 19 agosto in occasione del quale dovrebbe lanciare il successore dell’originale MateBook X del 2017.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, tale device potrebbe arrivare sul mercato con il titolo di primo laptop Windows dotato di un trackpad sensibile alla pressione.

Un primato per Huawei MateBook X 2020

Ricordiamo che gli Apple MacBook hanno un trackpad sensibile alla pressione chiamato “Force Touch” già dal 2015 (imitano persino l’esperienza del clic tattile utilizzando un motore di vibrazione) e una soluzione simile è stata adottata dal colosso di Cupertino per il pulsante home su iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus e iPhone SE 2020.

Ebbene, secondo un blogger cinese di Weibo Huawei MateBook 2020 sarà il primo laptop Windows con un trackpad sensibile alla pressione, il cui nome dovrebbe essere “Free Touch”.

Purtroppo al momento non vi sono dettagli sulla soluzione studiata da Huawei e per saperne di più non ci resta altro da fare che avere ancora un po’ di pazienza: mercoledì prossimo, infatti, tale device dovrebbe essere finalmente ufficiale.

Leggi anche: i migliori notebook di Huawei