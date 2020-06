Huawei MateBook 13 AMD Edition è l’aggiunta più recente tra i laptop firmati Huawei. Particolarità di questo modello è il processore, un Ryzen 5 3500U dotato di 4 core fisici con 8 thread e realizzato con un processo produttivo a 12 nm.

Qualità che non si ferma al processore

Lo schermo del dispositivo è un Huawei FullView Display da 13 pollici che, grazie al rapporto schermo-corpo dell’88%, è in grado di fornire un’esperienza visiva immersiva e nitida, ideale sia per il lavoro che per il tempo libero. Parlando proprio del display, questo è dotato di una risoluzione 2K con una gamma di colori 100% sRGB, che permette al dispositivo di presentare immagini tanto luminose quanto ricche di dettagli.

Inoltre, il rapporto d’aspetto 3:2 si adatta particolarmente bene a scrittura e lettura, rendendo MateBook 13 AMD Edition il laptop ideale per chi fa un lavoro che comporta lunghi spostamenti sui mezzi pubblici. Caratteristica tra l’altro enfatizzata dal peso del computer, di soli 1,31 kg, frutto di una scelta di design volta a offrire una portabilità ottimale.

Huawei MateBook 13 AMD: le nuove ventole

Altro elemento degno di nota nel design del laptop è il sistema di dissipazione del calore, affidato a due ventole denominate Shark Fin 2.0. Questo tipo di ventola è del 25% più veloce rispetto alla media di mercato e unisce l’efficienza alla silenziosità, per una migliore esperienza d’uso complessiva.

Infine, MateBook 13 è dotato di un SSD PCle NVMe e di una RAM DDR4 a doppio canale. Questo rende possibile per il MateBook 13 una velocità sensibilmente più alta rispetto ai dispositivi che fanno uso di SSD SATA. Quello che ne risulta è una riduzione notevole dei tempi di attesa durante l’esecuzione dei vari programmi.

Huawei MateBook 13 AMD Edition è attualmente acquistabile dal Huawei Store a un prezzo di 778,80 € per la versione da 8 GB + 256 GB e 878,80 € per la versione 8 GB + 512 GB.

