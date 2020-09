Il ban USA contro Huawei non limita il colosso cinese verso il suo obbiettivo ultimo: rappresentare la punta di diamante all’interno dei mercati internazionali più importanti. Durante l’evento Connect 2020 scopriamo le diverse strategie di Huawei per quanto riguarda alcuni settori di vitale importanza come il 5G, il cloud, la connettività e tante altre soluzioni ideali ad industrie e governi.

Innovazione a 360°

Guo Ping, Presidente di Huawei, durante l’evento ha sottolineato come “[…] man mano che sempre più governi e imprese passano al digitale e abbracciano l’intelligence, il settore ICT vedrà un incredibile potenziale di crescita. Non vediamo l’ora di aprire questo nuovo capitolo insieme ai nostri partner“.

Huawei aiuta costantemente grandi gruppi industriali, governi e multinazionali a sviluppare soluzioni altamente tecnologiche per campus ed intere città sfruttando l’immenso know-how e offrendo soluzioni altamente personalizzate. Il futuro del colosso cinese sarà inoltre caratterizzato da una crescita degli investimenti in questi specifici settori:

Reti : con l’obbiettivo di fornire a governi ed imprese l’accesso ad una rete con accesso gigabit per consentire una operatività costante e senza interruzioni;

: con l’obbiettivo di fornire a governi ed imprese l’accesso ad una rete con accesso gigabit per consentire una operatività costante e senza interruzioni; Computing : con soluzioni software e hardware altamente personalizzate e pensate per soddisfare particolari esigenze di calcolo;

: con soluzioni software e hardware altamente personalizzate e pensate per soddisfare particolari esigenze di calcolo; Cloud : spingere ancora di più per offrire i sistemi cloud Huawei che attualmente vedono all’attivo più di 1.5 milioni di sviluppatori;

: spingere ancora di più per offrire i sistemi cloud Huawei che attualmente vedono all’attivo più di 1.5 milioni di sviluppatori; AI: massimizzando l’integrazione fra l’intelligenza artificiale nei sistemi di business per aziende e governi.

C’è spazio anche per i Huawei Mobile Services (HMS) la cui anima completamente open ha permesso l’innovazione in una miriade di settori come l’istruzione, la finanza, l’impresa, l’intrattenimento e non solo.