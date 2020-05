Come dimostrava una ricerca di mercato di Counterpoint, il settore delle cuffie true wireless continuerà a crescere di molto nel corso dei prossimi mesi, merito soprattutto della possibilità di acquistare prodotti dal buon rapporto qualità/prezzo. Mentre Realme sembra essere pronta a svelare il modello Realme Buds Air Neo, un nuovo ed interessante leak dovrebbe permetterci di scoprire in anteprima alcune informazioni sul primo modello di cuffie true wireless di HTC.

Cuffie true wireless con USB Type-C

Infatti, da come si può vedere dalle due immagini presenti in galleria qui in basso, HTC U Ear sarebbe il paio di cuffie true wireless sviluppato dalla compagnia taiwanese. Le immagini farebbero riferimento al processo di test per ricevere la certificazione FCC, dov’è ben visibile il case di ricarica e il cavo di alimentazione.

Sebbene non sia presente l’immagine relativa alle cuffie true wireless, tramite il case possiamo dedurre parte del design delle stesse. La presenza del gambo lungo ci porta a credere che HTC U Ear avrà un design simile alle prime generazioni di Apple AirPods, dove i piccoli PIN di ricarica ci portano ad immaginare un qualche tipo di laccio magnetico presente a livello del sopracitato gambo.

Il cavo di ricarica con il terminale USB Type-C dovrebbe indicarci che la porta ricarica potrebbe essere integrata nella faccia nascosta del case di ricarica, magari inferiormente. La colorazione nera dovrebbe essere in tinta con quella delle cuffie true wireless, ma non ci è dato sapere se è in cantiere anche un’altra variante cromatica.

Purtroppo il leak non ci permette di scoprire ulteriori caratteristiche e specifiche su HTC U Ear né il prezzo o la data di commercializzazione. Siamo però certi che ritorneremo a parlarne molto presto.

