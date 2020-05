Con un design che ricorda molto le prime generazioni di Apple AirPods, Realme sarebbe molto vicina a presentare un nuovo paio di cuffie true wireless. È da diversi mesi che infatti si parla del modello Realme Buds Air Neo, ed in queste ore i colleghi di 91mobiles pubblicano un interessante leak che ci permette di scoprire alcune informazioni sul prodotto.

Stesso design di Realme Buds Air

Realme Buds Air Neo dovrebbe essere il modello economico di Realme Buds Air, di fatto diventando il modello più a buon mercato di cuffie true wireless mai prodotto da Realme. Oltre alle specifiche tecniche, il leak in questione ci permette di scoprire anche la probabile confezione di vendita delle cuffie.

Realme Buds Air Neo dovrebbe arrivare con un design in cui è facilmente visibile un gambo lungo ed un case di ricaricare a pillola con tanto di tasto di associazione e luce LED per lo stato di ricarica. Dovrebbe inoltre essere presente anche una porta micro USB per la ricarica, molto probabilmente preferita ad una porta USB Type-C per mantenere i costi entro in certo range, mentre non sarebbe presente il supporto per la ricarica wireless.

Le cuffie true wireless dovrebbero essere basate sul chip R1 con modulo Bluetooth 5.0. L’autonomia dovrebbe essere di circa 17 ore con singola carica, mentre sarebbe presente anche un sensore ottico per determinare la posizione delle cuffie nelle orecchie. La componente audio farebbe invece affidamento a due speaker da 13 mm e sarebbe anche presente la feature Game Mode per ridurre la latenza del 51% per migliorare la qualità audio.

Non è ancora chiaro quando Realme Buds Air Neo verrà annunciato, ma è molto probabile che ormai si parli di poche settimane.

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie true wireless