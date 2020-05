In queste ore HP presenta tre nuovi Chromebook pensati per il mercato d’impresa. I modelli in questione offrono tutti certificazione MIL-STD 810G in grado di garantire robustezza e resistenza dei case ad urti e graffi, mentre il comparto hardware spazia molto da macchine pensate per task leggeri e poco impegnativi a compiti ben più onerosi.

Specifiche HP Chromebook Enterprise 14 G6

HP Chromebook Enterprise 14 G6 è il prodotto più parco fra i tre prestanti quest’oggi da HP. Il telaio del notebook è quello che ci si aspetta da un computer di fascia media, con un pannello da 14 pollici a risoluzione HD o Full HD con cerniera in grado di raggiungere un angolo di apertura pari a 180 gradi.

Il notebook integra 8 GB di RAM LPDDR4, 128 GB di storage su formato eMMC (quindi non troppo veloce) ed un processore Intel Celeron. Il notebook integra anche un modulo Wi-Fi, Bluetooth 5.0, webcam, speaker stereo, sistema di microfoni stereo, 1 porta USB Type-C, una porta USB Type-A, 1 porta HDMI ad uno slot per memorie microSD.

Prezzo HP Chromebook Enterprise 14 G6

HP Chromebook Enterprise 14 G6 è disponibile a partire da questo mese al prezzo di 399 dollari, circa 370 euro.

Specifiche HP Pro C640 Chromebook Enterprise

Rispetto al modello appena visto, HP Pro C640 Chromebook Enterprise è un trampolino di lancio verso qualcosa di più potente a livello hardware e con un design più curato. Il notebook presenta infatti un telaio in alluminio, supporta i processori Intel Comet Lake di decima generazione, fino a 16 GB di RAM DDR4 e 128 GB di storage.

Anche qui troviamo un pannello da 14 pollici con risoluzione HD o Full HD, volendo anche touch, con cerniera in grado di consentire un’apertura fino a 180 gradi. Il notebook presenta due porte USB Type-A, due porte USB Type-C, una porta HDMI, jack audio da 3,5 mm, Wi-Fi 6, speaker stereo, due microfoni e volendo anche il sensore per le impronte digitali.

HP non ha ancora rilasciato informazioni circa la disponibilità ed il prezzo di questo Chromebook, ma è lecito attendersi un prezzo di listino superiore rispetto al modello Chromebook Enterprise 14 G6.

Specifiche HP Elite c1030 Chromebook Enterprise

HP Elite c1030 Chromebook Enterprise è a tutti gli effetti un notebook di fascia alta. Il suo aspetto professionale lo si nota già dal pannello frontale, l’unico a mostrare una buona ottimizzazione delle cornici. Il display è touch da 13,5 pollici edge-to-edge con risoluzione Full HD e aspect ratio da 3:2. Volendo è anche possibile utilizzare la stylus HP Active Pen per scrivere e disegnare sul display touch.

Al suo interno è possibile inserire un processore Intel Come Lake Core i7 di decima generazione, fino a 16 GB di RAM DDR4, fino a 256 GB di storage PCIe e monta anche un modulo Wi-Fi 6, due porte USB Type-C, una porta USB Type-A ed una porta microSD. Volendo è possibile anche scegliere la variante con connettività 4G.

Prezzo HP Elite c1030 Chromebook Enterprise

HP non ha rilasciato informazioni circa il prezzo e la disponibilità del modello HP Elite c1030 Chromebook Enterprise. Considerando le specifiche hardware è lecito aspettarsi un prezzo piuttosto elevato.

Specifiche HP ThinkPro Go

HP ThinkPro Go è una piccola penna USB in grado di convertire qualsiasi computer in una macchina Thin. Per HP si tratta di un modo rapido e conveniente per permettere ai propri clienti di dare nuovamente vita da un computer evidentemente dato per spacciato. Si tratta in tutto e per tutto di un penna USB 3.0 bootabile da 32 GB con all’interno il sistema operativo HP ThinPro.

Con una spesa minima, i clienti HP potranno così avere fra le mani un ambiente server Thin senza la necessità di dover investire molti più soldi per acquistare un nuovo computer.

Prezzo e disponibilità HP ThinkPro Go

HP ThinkPro Go sarà disponibile a partire da questa estate al prezzo di 135 dollari, circa 125 euro. La compagnia assicura che è in grado di girare senza alcun problema su macchine munite di processori Intel o AMD x86 ma sono richiesti almeno 2 GB di RAM e 2 GB di storage.

Specifiche HP mt22 Mobile Thin Client

L’ultimo prodotto presentato da HP è un computer notebook pensato per chi ha la necessità di collegarsi ad un server remoto. Al suo interno è presente un processore Intel Celeron 5205U con abbastanza potenza a disposizione per rendere possibile i task di gestione di server più comuni.

Per quanto riguarda le porte troviamo una porta USB 3.1 Type-C, una porta USB Type-C, un lettore di schede SD, una porta USB 2.0 ed una porta HDMI 1.4b. Il notebook viene dichiarato con un’autonomia pari a 13 ore con supporto alla ricarica rapida in grado di offrire il 50% di autonomia in appena mezzora.

Prezzo e disponibilità HP mt22 Mobile Thin Client

HP mt22 Mobile Thin Client è disponibile da questo mese al prezzo di 495 dollari, circa 454 euro.