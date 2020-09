HONOR Watch GS Pro è ufficialmente disponibile in Italia da oggi, 14 settembre 2020. Il nuovo smartwatch pensato per gli amanti dell’avventura (ma non solo) è stato presentato a IFA 2020 ed è acquistabile fino al 30 settembre a un prezzo di lancio ribassato rispetto al listino.

HONOR Watch GS Pro arriva in Italia

HONOR Watch GS Pro è stato annunciato dieci giorni fa durante un IFA 2020 in versione ridotta, ed è l’ultimo rugged watch del produttore cinese. Si tratta di uno smartwatch robusto pensato per gli avventurieri urbani, capace di superare 14 diversi test MIL-STD-810G e di funzionare per circa 25 giorni senza ricariche (48 ore con GPS o 100 ore con GPS e risparmio energetico) grazie alla batteria da 458 mAh.

Alimentato dal chipset Kirin A1, HONOR Watch GS Pro può contare su display AMOLED da 1,39 pollici (risoluzione 454 x 454), 4 GB di memoria interna, resistenza a immersioni fino a 50 metri e supporta oltre 100 modalità di allenamento, tra cui il nuoto in acque libere, il nuoto in piscina, il triathlon, la corsa, il ciclismo, il canottaggio e lo sci.

Non mancano ovviamente connettività Bluetooth 5.1, per il collegamento agli smartphone Android e iOS, il GPS e GLONASS, oltre al monitoraggio del battito cardiaco (con TruSeen 3.5), alla misurazione del sonno e del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

HONOR Watch GS Pro è stato nominato per l’Outdoor Innovation Wearable Gold Award a IFA 2020.

Prezzo e disponibilità HONOR Watch GS Pro

HONOR Watch GS Pro è disponibile da oggi nelle colorazioni Charcoal Black e Marl White al prezzo di lancio di 199,90 euro solo su HiHonor, invece che 249,90 euro. Questa cifra rimarrà disponibile per un paio di settimane, fino al 30 settembre 2020. HONOR ha inoltre approfittato del lancio del suo nuovo smartwatch per annunciare il prolungamento delle offerte “Back to School”, disponibili fino al 30 settembre 2020.