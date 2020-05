Se siete alla ricerca di una nuova Smart TV abbiamo una buona notizia per voi: sono disponibili in Italia i modelli della serie 2020 di HiSense, lanciati dal produttore all’inizio di quest’anno.

Il modello più interessante è HiSense ULED U8, che può contare su una versione da 55 pollici e una da 65 pollici, entrambe con pannello 4K ULED con tecnologia Quantum Dot e processore Hi-View (che dovrebbe garantire una migliore gestione del sistema di retroilluminazione del pannello), Full Array Local Dimming e luminosità fino a 1.000 nit.

Simili le caratteristiche del modello ULED U7, disponibile anch’esso in versioni da 55 e 65 pollici e dotato del supporto HDR 10+ e Dolby Vision HDR, oltre che del sistema di Upscaling Ultra HD (basato sull’Intelligenza artificiale e studiato per migliorare la qualità dei contenuti non realizzati in 4K).

Non mancano, infine, il supporto DOLBY ATMOS e sulla serie U8 un impianto JBL con soundbar frontale integrata.

Le nuove Smart TV di HiSense sono anche di fascia media

In Italia sono arrivate anche le serie HiSense Ultra HD 4K A75, A73 e A71, Smart TV che possono contare su tecnologia HDR e Upscaler Ultra HD, tecnologie audio DTS Virtual: X / DTS Studio Sound, sistema operativo VIDAA U4.0, tasti dedicati sul telecomando a servizi come Netflix, Rakuten, Youtube, Chili, TimVision e RaiPlay, il supporto ad Amazon Alexa e la certificazione TivùSat.

