Dalla collaborazione tra Hasbro e Marvel Legends arriva un curioso giocattolo o, meglio ancora, oggetto da collezione: stiamo parlando di una testa a grandezza naturale di Deadpool.

Non si tratta di una semplice testa ma di un dispositivo che contiene oltre 600 battute, effetti sonori e insulti ispirati dal popolare e simpatico supereroe.

Le feature della testa interattiva di Deadpool

Marvel Legends Deadpool’s Head Premium Interactive Head, questo il nome di tale oggetto, può essere pre-ordinato sul sito di Hasbro al prezzo di 99,99 dollari (qui trovate la pagina dedicata) e può contare su un’apposita applicazione che consente agli utenti di controllare il curioso dispositivo.

Il produttore ci tiene sottolineare che questa non è soltanto una testa “inanimata”: grazie ad appositi sensori e piccoli motori integrati, infatti, può essere considerato un giocattolo interattivo (per esempio, se collocato in una stanza buia, è capace di attivarsi all’accensione delle luci).

Grazie all’app companion gratuita (già disponibile per Android qui e in arrivo per iOS) sarà possibile controllare ciò che dice Deadpool, fare scherzi (purtroppo solo in inglese) e persino impostare un allarme (a condizione che vengano inserite nella testa 4 batterie da 1,5 VC).

Il giocattolo sarà disponibile a partire dall’1 settembre 2020.