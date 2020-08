Molte piattaforme di gaming offrono weekend gratuiti per offrire ai giocatori la possibilità di provare un titolo prima di acquistarlo, ma in alcuni casi il tempo necessario per scaricare e installare un nuovo gioco rappresenta un ostacolo.

Google Stadia offre un servizio di gioco in streaming istantaneo che non richiede il download e l’installazione dei giochi, pertanto può sfruttare questo vantaggio per offrire agli utenti giochi per Google Stadia gratuiti per un periodo di tempo limitato.

Google Stadia lancia il primo weekend Free Play Days

Come annunciato sul blog Stadia Community, Google ora sta organizzando il suo primo fine settimana gratuito che sta promuovendo con lo slogan “Free Play Days”.

Oltre ai giochi Google Stadia di agosto, a partire da domani e fino a domenica 9 agosto, gli utenti abbonati a Google Stadia Pro potranno giocare gratuitamente a Borderlands 3.

Borderlands 3 è un ottimo sparatutto in prima persona sviluppato da Gearbox Software e prodotto da 2K Games che risulta particolarmente divertente da giocare in compagnia di un gruppo di amici e poiché ogni membro di Stadia Pro potrà accedere gratis al gioco, non dovrebbero esserci problemi per trovare qualcuno con cui giocare.

Questo è senza dubbio solo il primo di molti eventi dell’iniziativa Free Play Days che arriveranno in futuro per il servizio di gioco in streaming di Google. Fateci sapere nei commenti a quale gioco vorreste poter giocare gratis per un weekend su Google Stadia.

