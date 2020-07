Da quando è stato lanciato Google Stadia gli utenti hanno potuto giocare al servizio cloud di Google solo se connessi ad una rete Wi-Fi. In queste ore il colosso di Mountain View annuncia l’avvio di un progetto sperimentale che permette agli utenti di giocare su smartphone 4G e 5G.

Giocare a Stadia su device 4G e 5G

Trattandosi di una funzione in fase di testing è necessario attivarla manualmente tramite l’apposito pannello delle Impostazioni, mentre alcuni utenti hanno notato la possibilità di provare la feature direttamente nella schermata Home dell’app tappando su alcune bolle viola tutto attorno all’icona del Wi-Fi.

Google non ha svelato quanto traffico richiede giocare tramite uno smartphone con connettività 4G/5G né quali ottimizzazioni sono state necessarie per rendere il tutto possibile, perciò vi consigliamo di testare la feature (se potete farlo) tenendo sotto controllo la soglia di GB a vostra disposizione.

Nuovi giochi in arrivo per agosto

Oltre all’arrivo del gioco Rock of Ages 3: Make and Break previsto per il prossimo 14 di agosto, l’azienda di Mountain View ha svelato la lista dei giochi in arrivo per tutti gli utenti che hanno sottoscritto il tier “Pro” di Google Stadia. A partire da questo sabato gli utenti vedranno l’arrivo di:

Strange Brigade, un gioco di azione cooperativo in cui si dovranno scoprire tutti i segreti nascosti in terribili labirinti;

Kona, un gioco di avventura ambientato in un villaggio innevato canadese;

Metro 2033 Redux;

Just Shapes & Beats.

Potete controllare la lista delle novità direttamente tramite questa pagina web oppure tramite l’applicazione mobile di Google Stadia per Android e iOS.