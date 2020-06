Google Pixel Buds 2 sono disponibili all’acquisto in USA da diverso tempo e hanno ricevuto giudizi più che positivi dal pubblico. Però, come spesso accade quando si tratta di un prodotto hi-tech, alcuni utenti sono andati incontro a qualche piccolo problema per quanto riguarda la stabilità di connessione e non solo.

Novità Google Pixel Buds 2 firmware 296

In queste ore Google ci informa che, durante questa settimana, verrà rilasciato l’aggiornamento firmware 296 per Google Pixel Buds 2. All’interno di questo update è presente la correzione al problema che causa la produzione di sibili o di audio statico in uno dei due auricolari o su entrambi.

Per quanto riguarda invece alcune delle ulteriori novità a cui sta lavorando il team di sviluppo di Google, ad oggi sappiamo che nelle prossime settimane verrà pubblicato un ulteriore aggiornamento firmware che includerà i seguenti miglioramenti:

riduzione delle interruzioni durante le chiamate;

miglioramento del recupero automatico della connessione quando uno dei due auricolari si disconnette;

maggiore stabilità della riproduzione audio per smartphone muniti di codec audio via software.

Come aggiornare Google Pixel Buds 2

Gli aggiornamenti firmware per Google Pixel Buds 2 vengono scaricati automaticamente su tutti gli smartphone Pixel con Android 10 o successivi, oppure su uno smartphone Android compatibile munito dell’applicazione Google Pixel Buds.

In ogni caso Google vi permette di disattivare gli aggiornamenti automatici tramite il seguente percorso:

su dispositivi Pixel con Android 10: Impostazioni > Bluetooth > icona Impostazioni di fianco il nome di Google Pixel Buds;

su altri dispositivi Android: avviare l’app Google Pixel Buds > Altre impostazioni > Aggiornamento del firmware;

toccare la voce per disattivare gli aggiornamenti automatici.

Gli utenti che decideranno di disattivare gli aggiornamenti automatici riceveranno una notifica ogniqualvolta sarà disponibile un nuovo update.

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie true wireless