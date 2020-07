Tutti conoscono Google Lens e di cosa è capace la particolare tecnologia sviluppata da Google che si muove dietro l’applicazione multipiattaforma. In queste ore il gigante di Mountain View svela ufficialmente l’arrivo di Google Lens sugli smartphone indiani muniti di KaiOS.

Google Lens su smartphone con KaiOS

Il supporto di Google Lens su KaiOS segue un percorso lungo ormai diversi anni, quando l’azienda statunitense nel 2017 aveva iniziato ad introdurre alcune funzione avanzate come ad esempio Google Assistant su tutti gli smartphone muniti di tastiera numerica per l’aggiunta del testo.

In quest ore il tasto “Camera translate” sbarca all’interno della UI di Google Assistant per smartphone KaiOS tramite cui è possibile inquadrare e tradurre istantaneamente il testo ripreso dalla fotocamera. Google informa che al momento il testo inquadrato può essere tradotto in inglese, hind, bengalese, telugu, marathi e tali, con kannada e gujarati in arrivo in futuro.

La frase tradotta può essere letta ad alta voce, mentre è anche possibile evidenziare una specifica parola per cercarne il significato con una ricerca su Google. La novità viene accolta dall’azienda americana con la seguente dichiarazione: “questo è un altro passo nel nostro impegno per rendere la lingua più accessibile a tutti e speriamo che ciò consenta a milioni di utenti KaiOS in tutto il paese di avere un’esperienza linguistica più fluida“.