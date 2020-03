Oggi, lunedì 9 marzo 2020, ricorre l’Holi, una festività religiosa diffusa soprattutto nel nord dell’India e nota anche come Festa dei Colori, e Google ha deciso di celebrarla con un coloratissimo easter egg dedicato nei risultati di ricerca.

Google celebra Holi con un easter egg coloratissimo

Per comprendere il significato di questo simpatico easter egg escogitato da Google è bene sapere che in occasione dell’Holi è usanza sporcarsi con polveri colorate, in quanto questa festività simboleggia la rinascita e segna tradizionalmente la fine dell’inverno e l’inizio della stagione primaverile.

Il colosso di Mountain View ha scelto di festeggiare questa gioiosa ricorrenza a modo proprio: aprendo Google e cercando “Holi”, sia da desktop che da app mobile per Android e iOS, si viene accolti da un simpatico elefantino che spruzza colori dappertutto dalla proboscide.

Naturalmente Google non poteva limitarsi a fare qualcosa di così statico e banale, pertanto, sia che scegliate di effettuare la ricerca da un dispositivo mobile che da desktop, c’è una coloratissima sorpresa che vi attende. Per attivare l’easter egg non dovete far altro che dirigervi alla scheda Knowledge Graph ed effettuare un tap (o un click) sulle ciotoline piene di polveri colorate.

A questo punto potete effettuare altri tap per spruzzare colore sull’intera schermata e non temete, Google ha pensato anche alle pulizie: per “lavare” via tutte le macchie di colore dalla schermata non dovete far altro che toccare la gocciolina d’acqua che vedete in alto e il gioco è fatto. Ecco il risultato finale sia da mobile che da desktop.

Non è la prima volta che Google sceglie di celebrare la Festa dei Colori (Holi), in precedenza lo aveva fatto con un altro easter egg che permetteva agli utenti di colorare il logo di Big G nella homepage, mentre in un’altra occasione aveva creato degli effetti dedicati sull’app per videochiamate Duo.