Oggi YouTube ha annunciato Shorts, una nuova esperienza dedicata ai video di breve durata per creatori e artisti che desiderano girare video brevi e accattivanti utilizzando semplicemente i loro smartphone.

La funzionalità che mira a competere con TikTok, permetterà alla prossima generazione di utenti di postare video di breve durata che appariranno all’interno del classico feed di YouTube.

I “cortometraggi” di YouTube dureranno al massimo 15 secondi e saranno focalizzati su tre obiettivi principali: creare, farsi scoprire e guardare.

YouTube annuncia Shorts per competere con TikTok

YouTube Shorts sarà accessibile attraverso la vistosa icona “più” nella barra inferiore che abbiamo anticipato qui e gli strumenti incorporati nella feature includeranno:

– Una telecamera multisegmento per unire più video clip

– La possibilità di registrare con la musica di una vasta libreria in continua espansione

– Controlli della velocità di riproduzione flessibili

– Un timer e un conto alla rovescia per registrare facilmente a mani libere

Per chi si limiterà a guardare, YouTube Shorts consentirà di scorrere verticalmente i video da guardare e scoprire cortometraggi simili tramite un apposito carosello nel feed dei video consigliati di YouTube.

I brevi video di YouTube saranno disponibili in versione beta nei prossimi giorni solo per gli utenti indiani come banco di prova e Google ascolterà il loro feedback per migliorare la funzionalità prima di renderla disponibile in più paesi nei prossimi mesi.